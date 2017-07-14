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Başkent'te iki tarihi binada yangın: Binalardan biri çöktü, diğeri küle döndü

Başkent'te tarihi binaların yoğun olduğu Hacı Bayram Mahallesi'nde yan yana bulunan iki tarihi binada yangın çıktı. Yangının etkisiyle binalardan biri çökerken, diğeri küle döndü. Yangın esnasında evde bulunan iki kişi kendi imkanları ile binadan çıkarken, evde bulunan tüplerin patlamaması olası bir faciayı önledi.

Başkentte iki tarihi binada yangın: Binalardan biri çöktü, diğeri küle döndü

14 Temmuz 2017 15:32

Yangın, saat 13.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orta Sokak'ta bulunan metruk üç katlı tarihi binada henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşların binalara yaklaşmasına izin vermedi.

Metruk olduğu öğrenilen binada çıkan yangın, yanda bulunan diğer binaya da sirayet etti. Binada yaşayan iki kişi kendi imkanları ile dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınırken, binalardan biri çöktü diğeri ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında binada bulunan ev sakini Yüksel Erdoğan, dumanları fark etmesi üzerine kendini dışarıya attığını söyledi. Erdoğan, evde çok sayıda tüpün bulunduğunu söylerken, tüplerin alev almaması olası bir faciayı önledi. 

Cem Geçim - Abdullah Sarıca


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