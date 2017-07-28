Başkent’te kan donduran cinayet: Öldürdüğü yeğeninin vücudunu parçalayarak...

Olay, 10 Temmuz Pazartesi günü Altındağ’da meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce Batman’daki kanlılarından kaçarak Ankara’ya yerleşen Sami Y.’nin (43) Karapürçek’teki dönerci dükkanına gelen yeğeni Süleyman Ö., kendisine şantaj yaparak para istedi. Sinirlenen Sami Y., yeğenini başından silahla vurarak öldürdü. Süleyman Ö.’nün cesedinden kurtulmak için kan donduran bir plan yapan Sami Y., başı döner bıçağıyla keserek bir kovaya koydu ve içini betonla doldurdu. Kol ve bacakları da gövdeden ayıran zanlı, cesedi parçalar halinde aracının bagajına yerleştirdi. Zanlı, C.K. isimli kadınla birlikte cesedin parçalarını Ankara’nın çeşitli yerlerine bıraktı. Maktulün başı Ovacık’taki bataklık alana, kol ve bacaklarının bulunduğu torba Kuzey Çevre Yolu kenarındaki boş araziye, gövde ise oradan 1 kilometre uzaklıktaki boş araziye atıldı. Eşinden haber alamayan A.Ö., polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, cesedin bulunan parçalarını A.Ö.’ye teşhis ettirdi. Süleyman Ö.’nün en son Sami Y.’nin dükkanında görüldüğünü tespit eden polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Gözaltına alınan Sami Y., yeğenini öldürdüğünü itiraf ederek, cesedin kafasını attığı yeri söyledi. Bölgede arama çalışması başlatan dalgıç polisler, kesik kafayı buldu. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Sami Y. Sincan Cezaevi’ne konulurken, C.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Caner Ünver