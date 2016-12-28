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Başkent’te kar yağışı etkili oldu

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tüm şehri etkisi altına aldı.

Başkentte kar yağışı etkili oldu

28 Aralık 2016 23:44
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Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tüm kenti beyaz örtüyle kapladı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı. Yoğun yağış nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri alarma geçti.

Karın keyfini çıkarmak için Kuğulupark’a gelen Ankaralılar, ellerindeki poşetlerle karda kaydı, kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Yağışın etkisiyle görüş mesafeleri kısalan sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, şehrin ana arterlerinde tuzlama çalışması yaptı. 

Etiketler: ankara, kar tatili, kar yağışı


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