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Başkent'te karakola silahlı saldırı

Ankara, Altındağ Polis Merkezi Amirliği’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilercesilahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Başkentte karakola silahlı saldırı

08 Kasım 2016 07:19
Başkent'te karakola silahlı saldırı - Tıkla İzle

Ankara'nın Altındağ ilçesi Şehit Kaya Aldoğan Caddesinde bulunan Polis Merkezi Amirliği’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Emniyet binasına 3 el kurşun isabet ettiği ve karakolda ufak çaplı hasar meydana geldiği öğrenilen saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrasında olay yerine özel harekat polisleri de dahil olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan olay yerine gelerek, polis merkezinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Musa Erdoğan

Etiketler: ankara, karakol, silahlı saldırı


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