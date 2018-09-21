Başkentte kazanan Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor evinde ağırladığı Denizlispor'a 2-0 yenildi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Mert Güzenge
Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Eric Mbu, Burhan Eşer (Sinan Kurt dk. 46), Beykan Şimşek (Gueye dk. 46), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Caner Öztürk, Numan Çürüksu, Anıl Karaer (Furkan Özçal dk. 65)
Yedekler: Eyüp Türkaslan, Eren İyican, Zafer Kurşunlu, Oğuzhan Erdoğan
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Denizlispor: Adam Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Velioğlu, Deniz Vural (Gökhan Süzen dk. 90 ?), Ziya Alkurt, İsmail Aissati, Mehmet Akyüz (Tisdell dk. 83 ?), Recep Niyaz (Himmet Ertürk dk. 75), Burak Altıparmak, Kerem Akyüz, Abdülkerim Bardakçı
Yedekler: Kaan Güler, Mehmet Taş, Burak Çalık, Cenk Güvenç
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Recep Niyaz (dk. 15), Mehmet Akyüz (dk. 60) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Burak Altıparmak, Adam Stackhowiak (Denizlispor)
Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim