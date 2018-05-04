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Başkent'te kazı çalışmasında dinamit patladı: 1 ölü, 3 yaralı

Başkent'te bir inşaatta kazı çalışması sırasında dinamit patlamadı. Patlama sonucu iş makinesi operatörü hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı.

Başkentte kazı çalışmasında dinamit patladı: 1 ölü, 3 yaralı

04 Mayıs 2018 11:16

Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında unutulan dinamit, iş makinesiyle kazı yapılırken patladı. İşçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş makinesi operatörünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 işçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, patlamanın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu.  

 

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