Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde fark edildi. Edinilen bilgilere göre; 27 yaşındaki Halil D. isimli şahıs, Etlik Caddesi üzerinde bulunan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etlik Semt Polikliniği’ne ait arazide boynundan ağaca asılı olarak bulundu. Şahsın ellerinin arkadan plastik kelepçelerle bağlı olması, cinayet şüphesini akla getirdi.

Günün aydınlanmasıyla vatandaşlar tarafından fark edilen olay, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil D.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olayı cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Elleri 6 adet kelepçeyle bağlı bulundu

İlk incelemelerde, ceset üzerinde darp izlerine rastlanmadı. Ölen şahsın ellerinin, arkadan 6 adet plastik kelepçeyle bağlı olması şüpheye neden oldu.

Ceset, incelemelerin ardından cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Musa Erdoğan - Onur Emre Durak

ANKARA