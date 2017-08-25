Başkent'te 'kız kaçırma' kavgası: 1 yaralı, 5 gözaltı

Olay, Keçiören ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Pozantı Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızının kaçırılıp alıkonulduğu öne süren aile, kızlarını almak için apartmanın önüne geldi. Kızlarının verilmesini isteyen aile olumsuz cevap alması üzerine olay kavgaya dönüştü. Tartışma sokağa taşarken iki ailenin fertleri birbirlerine girdi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavganın devam etmesi nedeniyle çok sayıda takviye polis ekibi de gönderildi. Polis kavgayı havaya ateş açarak kontrol altına aldı. Kavgada bir kişi koltuk altından bıçaklanarak yaralanırken bir kişi de sıkılan biber gazından etkilendi. Mahalle sakinleri ise büyük panik yaşadı.

Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ömer Çetin - Fatih Erdoğan

