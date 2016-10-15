Kaza, saat 01.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gültepe Caddesi üzerinde Mamak istikametine doğru seyreden 18 KY 286 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıkarak yol kenarında bulunan boş araziye devrildi. Kazanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Araçta bulunan diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralıya ilk yardımda bulunan sağlık çalışanları, daha sonra yaralıyı ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürdü. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmaması için cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.