Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Başkent’te kontrolden çıkan araç takla attı

Başkent’te kontrolden çıkan araç takla attı

Ankara’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yol kenarında bulunan boş alana devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Başkentte kontrolden çıkan araç takla attı

15 Ekim 2016 08:15

Kaza, saat 01.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gültepe Caddesi üzerinde Mamak istikametine doğru seyreden 18 KY 286 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıkarak yol kenarında bulunan boş araziye devrildi. Kazanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Araçta bulunan diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralıya ilk yardımda bulunan sağlık çalışanları, daha sonra yaralıyı ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürdü. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmaması için cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler: ankara trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!