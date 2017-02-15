Kaza, gece saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Kuzey Çevre Yolu Üzerinde İstanbul istikametinde ilerleyen Ramazan Nargüner (36) idaresindeki et yüklü 06 TAC 25 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolun ortasına devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Musa Erdoğan - Onur Emre Durak



