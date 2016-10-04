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Başkent’te korkunç kaza: 25 yaralı

Başkent’te akaryakıt tankeri, otomobil ve geziye giden yolcuları taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında, 25 kişi yaralandı.

Başkentte korkunç kaza: 25 yaralı

04 Ekim 2016 07:26

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği geziye katılan yolcuları taşıyan 34 KBE 51 plakalı otobüs, Kuzey Çevre Yolu’ndan İstanbul istikametine giderken Hurdacılar Sitesi Kavşağı’nda, önce 63 LU 548 plakalı akaryakıt tankerine, ardından 06 YKJ 65 plakalı otomobile çarptı. Kaza anında boş olduğu öğrenilen tanker, çarpmanın etkisiyle devrildi. Tankerin sürücüsü kendi çabasıyla araçtan çıkarken, otobüste bulunan 25 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ambulanslara bindirilen yaralılar, tedavi edilmek üzere Ankara’nın çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle yolun trafiğe kapanan kısmı, çalışmaların ardından açıldı. Kazayı gören bazı vatandaşlar, yolcu otobüsünün bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak akaryakıt tankeri ve otomobile çarptığını iddia etti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler: ankara kaza, otomobil


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