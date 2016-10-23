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Başkent’te korkutan iş yeri yangını

Ankara’da sanayi bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının sıçradığı bir araç kullanılamaz hale geldi.

Başkentte korkutan iş yeri yangını

23 Ekim 2016 08:41

Olay, saat 01.00 sıralarında Sincan’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahi Evran Mahallesi, 225. Cadde üzerine bulunan bir boya deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede tüm depoyu sardı. Alevler deponun yanında park halinde olan bir araca da sirayet etti.
Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, hızla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın civardaki diğer dükkanlara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Gerçekleştirilen söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından depo ve yangının sıçradığı araç kullanılamaz hale geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.


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