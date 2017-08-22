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Başkent’te korkutan yangın: 1 çocuğun kolu yandı

Başkent’te bir gecekonduda meydana gelen yangında 3 yaşındaki bir çocuğun kolu hafif şekilde yandı.

Başkentte korkutan yangın: 1 çocuğun kolu yandı

22 Ağustos 2017 17:18
Başkent’te korkutan yangın: 1 çocuğun kolu yandı - Tıkla İzle

Olay, saat 14.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Çandarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 250. Sokak’taki bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden 8 kişilik aile can havliyle kendini dışarıya atarken, 3 yaşındaki Özkan D.’nin kolu hafif yandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına başlarken, 3 yaşındaki Özkan D., tedavisi yapılmak üzere ambulansa alındı.

Yangın neticesinde evi küle dönen Sibel D., “Bir anda yangın çıktı. Sesleri duyunca çocuklarımla dışarıya çıktım. 7 tane çocuğum var, kocam cezaevinde, kirada oturuyorum. Yardım istiyorum” dedi. 

Abdullah Sarica - Mustafa Apaydın


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