Olay, saat 22.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mürsel Uluç Mahallesi, 995. Sokak’ta bulunan 2 numaralı apartmanın bahçe katında bulunan 1 numaralı dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesinin ardından daireden yükselen dumanları fark eden diğer apartman sakinleri, binadan kendi imkanlarıyla çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Binadan yükselen alevlere kısa sürede müdahalede bulunan itfaiye erleri, bir yandan da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri, binada mahur kalan çocukları ve yaşlıları sırlarına alarak dumanların içinden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı vatandaşlara olay yerinde ilk yardımda bulunan sağlık çalışanları, dumandan etkilenen vatandaşlara oksijen maskesi takarak müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk yardımda bulunduğu yaralılar, daha sonra sedye ile ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere Ankara’nın çeşitli hastanelerine götürüldü. Polis ekipleri, ambulans ve itfaiye araçlarının olay yerine rahat girip çıkabilmesi için yolda önlem aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Apartman sakinleri, yangından kurtarılmayanların olma ihtimaline karşı, apartmanda yaşayan kişilerin isimlerini tek tek sayarak kendi aralarında yoklama yaptı.

Binadaki yangını görerek yardıma gelen bir mahalle sakini “Biz komşuyla can havliyle geldik, ‘arkadaşımıza yardım edelim’ diye. İtfaiye’nin tahliye çalışmalarına yardımcı olduk” diye konuştu.

Apartman yönetici Nurettin Candan, yangını ilk kendisinin fark ettiğini belirterek, “Aşağıya indim, baktım ki kapının altından dumanlar geliyor. Hemen koştum yukarıdaki kapıyı açtım. ‘Herkes dışarı çıksın’ diye bağırdım. Ev sahibi yukarı komşusuna çıkmış, sonradan geldi” ifadelerini kullandı.

Polis, ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan