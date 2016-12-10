Diğer
Kategoriler

Başkent’te korkutan yangın

Ankara’da üç katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Başkentte korkutan yangın

10 Aralık 2016 08:24
Başkent’te korkutan yangın - Tıkla İzle

Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Anafartalar Mahallesi Sobacılar Çarşısı içerisinde bulunan Demiray Sokak’ta terk edilmiş vaziyetteki üç katlı binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede tüm binaya hakim oldu. Binadan sıçrayan alevler, çevredeki çöplük alanına sirayet etti. Mahalle sakinleri tarafından yangın alanından patlama sesi duyulduğu da iddia edildi.

Olayın ilgililere bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Yanan binanın konumundan dolayı yangına müdahale etmekte zorluk çeken itfaiye erleri, binanın etrafındaki metal bariyerleri balyozla kırarak alevlere ulaşabildi. Alevlerin hakim olduğu binada söndürme çalışması yapan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Olayda şans eseri yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

CANER ÜNVER-ONUR EMRE DURAK 

Etiketler: ankara, başkent yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç