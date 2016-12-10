Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Anafartalar Mahallesi Sobacılar Çarşısı içerisinde bulunan Demiray Sokak’ta terk edilmiş vaziyetteki üç katlı binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede tüm binaya hakim oldu. Binadan sıçrayan alevler, çevredeki çöplük alanına sirayet etti. Mahalle sakinleri tarafından yangın alanından patlama sesi duyulduğu da iddia edildi.

Olayın ilgililere bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi. Yanan binanın konumundan dolayı yangına müdahale etmekte zorluk çeken itfaiye erleri, binanın etrafındaki metal bariyerleri balyozla kırarak alevlere ulaşabildi. Alevlerin hakim olduğu binada söndürme çalışması yapan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Olayda şans eseri yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

CANER ÜNVER-ONUR EMRE DURAK