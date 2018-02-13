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Başkentte korkutan yangın !

Başkentte bir binanın teras katı alevler içinde kaldı. Teras kattaki ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin içinden ufak çaplı patlama sesleri geldi.

Başkentte korkutan yangın !

13 Şubat 2018 19:41
Başkentte korkutan yangın - Tıkla İzle

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 956 Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın teras katı, elektrik kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle alevler içinde kaldı. Ev sahipleri bina önünde sinir krizi geçirirken, alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri doğalgazın açık olmasından ve etrafta toplanan vatandaşlardan dolayı yangını kontrol altına almakta zorluk çekti. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken binadan ufak çaplı patlama sesleri geldi. Yangın itfaiye erlerinim yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonucu kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere yangında can kaybı ve yaralı olmadığı bildirildi.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 

Seyid Fatih Poyraz - Ömer Çetin - Burak Altun

 

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