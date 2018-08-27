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Başkent’te korkutan yangın..

Ankara’da bir apartmanın çatısında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın, büyük hasara neden oldu.

Başkentte korkutan yangın..

27 Ağustos 2018 23:58

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Kavacık Subayevleri Mahallesi Cihangir Caddesi üzerinde bulunan 15 numaralı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarlı havanın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Binadan yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, komşularını uyararak apartmanın tahliye edilmesini sağladı. 

İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemen alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri, bir yandan da binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Dört koldan alevlere müdahale eden ekipler, yangının daha fazla büyümemesi için adeta zamana karşı yarıştı. 112 Acil Servis ekipleri, tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi.
Panik halinde sokağa biriken mahalleli, korku dolu gözlerle yangını seyretti. Binanın bulunduğu caddeyi şerit çekerek kapatan polis ekipleri, vatandaşları yangın mahallinden uzak durmaları konusunda uyardı.
Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sonlandırılırken, binada büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Caner Ünver - Musa Erdoğan


 

Caner Ünver - Musa Erdoğan 
 

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