Diğer
Kategoriler

Başkentte maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

Ankara’da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, alt geçitte silahlarını ardı ardına ateşleyerek terör estirdi.

Başkentte maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

26 Şubat 2018 23:55
Başkent’te maganda dehşeti - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde araç konvoyu yapan şahıslar, alt geçidin orta yerinde durarak yolu trafiğe kapattı. Daha sonra 06 FR 6973 plakalı otomobilden inen şahıslar, ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

Çirkin eğlence dakikalarca sürdü

Nidalar atarak ateş açmaya devam eden magandalar, çirkin eğlencelerini dakikalarca sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, bulvarın orta yerinde hiç kimseye aldırmadan ateş eden magandalar yansıdı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç