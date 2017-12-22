Başkentte otomobilin üstüne ağaç devrildi!

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan otoparktan çıkarak evine doğru giden Sungu Erdem Erşahin idaresindeki 34 TB 1347 otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağacın dalı otomobilin ön camından içeri girerken, sürücü ölümden döndü. Ağacın devrildiğini gören vatandaşlar Erşahin’i otomobilden çıkartarak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, ağacın yaklaşık 50 yaşında olduğu iddia edildi. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Araçtan vatandaşların yardımıyla kurtulan Sungu Erdem Erşahin, “Otoparktan çıktım, yolda seyir halindeyken aracımın üstüne ağaç devrildi. Ağaç ön camdan girdi. Ağacın bir parçası direksiyona saplandı. Direksiyon sayesinde bana gelmedi. Vatandaşların yardımıyla yan kapıdan çıktım. Ağaç altı kazılmış halde duruyordu. Ağacın düşme anını hafif gördüm, o an direksiyonu kıvırdım ve biraz daha kurtardım yoksa ağaç direkt ortadan girecekti. Verilmiş sadakamız varmış” dedi.

“Mağduriyetimin karşılanmasını istiyorum”

Erşahin, “Bu kaza için yapılması gereken neyse, maddi veya başka şekilde nasıl karşılanacaksa yapılmasını istiyorum. Çünkü benim malıma zarar geldi. Benim hiçbir suçum yokken kendi sorumsuzlukları yüzünden ben mağdur oldum şuan. Bu mağduriyetimin karşılanmasını istiyorum. Ağacın devrilmesi normal bir şey değil. Bir vatandaşın da üzerine düşebilirdi ve canına mal olabilirdi. Bunların önleminin alınması gerekiyor. Ben kendimde davacı olacağım zaten” ifadelerini kullandı.

Sürücü Erşahin’in araçtan inmesine yardımcı olan görgü şahidi Nevzat Kılıç ise, “Olay esnasında buradaydım. Ağaç bir anda arabanın üstüne devrildi. Koştum ilk ben müdahale ettim ve arkadaşı arabadan çıkardık. Bizde bir anda şok olduk. Ağaç çok yaşlı bir ağaç, tahminimce 60 yaşında bir ağaç. Kuru bir ağaçtı. Arkadaş ölebilirdi. Belediyenin bu ağaçlara bir önlem alması lazım” dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, iki kişinin devrilmeden saniyeler önce ağacın yanından geçtiği görüntü.

Burak Altun - Ömer Çetin - Seyid Fatih Poyraz

