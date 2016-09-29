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Başkent’te patlayan su borusu inşaat şantiyesinin çökmesine neden oldu

Başkent’te 4 ay önce patlayan su borusu nedeniyle önündeki yol çöken apartmanın yan tarafındaki şantiyede, yine su borusunun patlaması nedeniyle göçük meydana geldi. İnşaatın temelini dolduran suyun seviyesi, göçükte kalan iş makinelerinin boyunu aştı.


29 Eylül 2016 08:34

Olay, saat 04.00 sularında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdem Mahallesi 1588 sokakta bulunan Ortadoğu Konutları’nın yan tarafındaki inşaat şantiyesinde, su borusunun patlaması nedeniyle göçük meydana geldi. Patlayan su borusundan akan tazyikli su, inşaatın temeli için kazılan alanı hızla doldurdu. Göçüğün meydana geldiği yeri dolduran su seviyesinin, iş makinelerinin boyunu aştığı görüldü.
Çökme anında çıkan gürültüye uyanan apartman sakinleri, durumu polis, itfaiye ve ASKİ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ASKİ çalışanları, patlayan borudan akan suyu kesmek için çalışma başlattı. Göçüğün meydana geldiği alana emniyet şeridi çeken polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

4 ay önce de yol çökmüştü

Göçüğün meydana geldiği yerde 4 ay önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Ortadoğu Konutları’nın önündeki yol, 6 Mayıs 2016 tarihinde su borusunun patlaması nedeniyle üzerindeki bir otomobille birlikte çökmüştü. Olay, çöken otomobili çıkarmak isteyen bir iş makinesinin de aynı çukura düşmesiyle gündeme gelmişti.

Apartman sakinleri tedirgin

4 ayda iki defa göçük tehlikesi geçiren Ortadoğu Konutları’nın bazı sakinleri, geceyi geçirmek için güvenli bir yer aradı. 

Onur Emre Durak
ANKARA

Etiketler: Başkent


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