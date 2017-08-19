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Başkent’te peş peşe korkutan yangınlar!

Başkent’te 4 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan, aynı anda birkaç sokak üstte çıkan yangında ise 2 katlı metruk bina küle döndü.

Başkentte peş peşe korkutan yangınlar!

19 Ağustos 2017 16:04
Başkent’te peş peşe korkutan yangınlar! - Tıkla İzle

Yangın, saat 13.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Ziraat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Açıkel Sokak’taki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Osman G. ve Mustafa G. isimli iki kardeşin kaldığı daireden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi ve ardından yangın nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalan vatandaşları tahliye etmeye başladı. Mustafa G. ile apartmanın 4’üncü katında bulunan 3 kişi, itfaiye merdiveni aracılığıyla kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın söndürülürken, yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.

“2 veya 3 kere patlama sesi duydum”

Görgü şahidi Mevlüt Akkaya, yangının çıktığı dairede oturan Mustafa Gürsel’in dışarıya bir yastık attığını gördüğünü, ardından da patlama sesleri duyduğunu söyledi. 2 veya 3 kere patlama sesi duyduğunu belirten Akkaya, “İçeriye girdik zor kurtardık. Yukarıdakilere yardıma gidemedik onları itfaiye kurtardı. Yangında saçları yanmıştı” diye konuştu.

“Balkona çıktık orada bekledik”

Yangında etkilenen İsmail Kılıç isimli vatandaş ise itfaiye erlerinin merdivenle kendisini kurtardığını anlatarak, “Herkes kaçışıyordu ben üst kattaydım. Bir bakayım dedim dumanları gördüm. Eşim de balkondaydı onu çağırırken duman evin içini doldurdu. Sonra balkona çıkıp orada bekledik” dedi.

Aynı mahallede ikinci yangın

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında, bir üst sokakta bulunan ve kullanılmayan iki katlı metruk binada da yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten doyalı çıkan yangında ahşap ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınırken, bina küle döndü. Olay yerindeki çocuklar, itfaiyenin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.  

Ömer Çetin - Burak Altun - Abdullah Sarica


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