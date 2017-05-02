Başkent’te polise silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şahap Gürler Mahallesi 1155. Sokak üzerinde seyreden 06 AB 6115 plakalı otomobilin içindeki 3 kişi, sokak üzerindeki polis otosunu uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tuttu.

Polis ekiplerinin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada Avni A. isimli 1 polis yaralanırken, polis aracına da çok sayıda kurşun isabet etti. Zanlılar gecenin karanlığından faydalanarak mahallenin ara sokaklarına kaçtı. Yaralı polis, meslektaşları tarafından Ankara Hastanesi’ne götürüldü. Zanlılardan birinin bir gece kulübüne yönelik kalaşnikoflu silahlı saldırıdan sorumlu Murat Ö. olduğu öğrenildi.

Olayla irtibatlı olduğu düşünülen çok sayıda kişi gözaltına alındı

Olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele, Özel Harekat, Olay Yeri İnceleme ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla mahalleye giren polis ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon başlattı. Mahallenin çıkış noktalarını kapatan polis ekipleri, olayla irtibatlı olduğu düşünülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, civardaki boş kovanları topladı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan

