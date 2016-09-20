Diğer
Kategoriler

Başkent’te rüzgar önüne geleni devirdi

Başkent’te öğle saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle devrilen tabela ve ağaçlar otomobillere zarar verdi.


20 Eylül 2016 15:52

Başkent’te öğle saatlerinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Ankara’nın bazı bölgelerinde devrilen ağaçlar ve tabelalar otomobillerde maddi hasara neden oldu. Mahmut Esat Bozkurt Caddesi Umut Sokak’ta devrilen bir ağaç, elektrik tellerini koparırken 07 YEA 53 plakalı otomobilde de maddi hasar oluşturdu. Mevlana Bulvarı’ndan Beşevler’e dönüşte yapımı devam eden Gazi Üniversitesi Hastanesi inşaatının tabelası, rüzgarın etkisiyle yola savruldu. Tabela, o sırada yoldan geçen 44 LT 707 ve 06 PZC 93 plakalı araçların üzerinde düştü. Olayda yaralanan olmazken 44 LT 707 plakalı otomobilde büyük hasar meydana geldi. 19 Mayıs Caddesi üzerinde devrilen ağaç ise trafiği olumsuz etkiledi. Devrilen ağacın yolun yarısını kapatması nedeniyle araçlar yoldan geçmekte güçlük çekti.

44 LT 707 plakalı otomobilde bulunan Müjgan Özpolat, çocuklarını üniversiteye getirdiklerini ve Malatya’ya dönmek üzere yola çıktıklarını ifade ederek, olayın nasıl meydana geldiğini anlamadıklarını, kazada yaralananın olmadığına sevindiklerini dile getirdi. 

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: ankara, rüzgar


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!