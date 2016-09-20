Başkent’te öğle saatlerinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Ankara’nın bazı bölgelerinde devrilen ağaçlar ve tabelalar otomobillerde maddi hasara neden oldu. Mahmut Esat Bozkurt Caddesi Umut Sokak’ta devrilen bir ağaç, elektrik tellerini koparırken 07 YEA 53 plakalı otomobilde de maddi hasar oluşturdu. Mevlana Bulvarı’ndan Beşevler’e dönüşte yapımı devam eden Gazi Üniversitesi Hastanesi inşaatının tabelası, rüzgarın etkisiyle yola savruldu. Tabela, o sırada yoldan geçen 44 LT 707 ve 06 PZC 93 plakalı araçların üzerinde düştü. Olayda yaralanan olmazken 44 LT 707 plakalı otomobilde büyük hasar meydana geldi. 19 Mayıs Caddesi üzerinde devrilen ağaç ise trafiği olumsuz etkiledi. Devrilen ağacın yolun yarısını kapatması nedeniyle araçlar yoldan geçmekte güçlük çekti.

44 LT 707 plakalı otomobilde bulunan Müjgan Özpolat, çocuklarını üniversiteye getirdiklerini ve Malatya’ya dönmek üzere yola çıktıklarını ifade ederek, olayın nasıl meydana geldiğini anlamadıklarını, kazada yaralananın olmadığına sevindiklerini dile getirdi.

Uğur Kan Yüksek

