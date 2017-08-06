Başkent’te sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi

Kaza, saat 21.00 sıralarına Mamak’ta meydana geldi. Akşam saatlerinde Mamak’ta etkili olan sağanak yağmurun etkisiyle uzun araç kuyruklarının meydana geldiği Ankara-Samsun Karayolu üzerinde seyreden 19 AJ 347 plakalı otomobil, Kıbrısköy mevkiinde U dönüşü yapmak için kavşağa girdi. Ancak yağmurun etkisiyle görüş mesafesi kısalan sürücüsünün kavşakta bekleyen hafriyat kamyonunu fark edememesi sonucu 19 AJ 347 plakalı otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle büyük hasar oluşan otomobildeki yolculardan 3’ü yaralandı.

Sağlık ekipleri, kazanın etkisiyle trafiğin durma noktasına geldiği yolda yaralıların yardımına yetişmek için zorluk çekti. Bazı sürücülerin emniyet şeridi ihlali yapması üzerine trafiğe müdahale eden polis ekipleri, sürücüleri uyararak ambulanslara yol açtı. Bir süre sonra kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, hızla yaralıların yardımına koştu. Otomobilin sağ ön koltuğu ile hafriyat kamyonunun arasından çıkamayan yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlatıldı. Diğer iki yaralı da ambulanslara alınarak tedavi edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan kadının sedyeyle ambulansa taşınmasının ardından, yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği kavşaktaki trafik lambalarının yanmaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü personeline tepki gösterdi.

Caner Ünver