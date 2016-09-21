Olay, Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinden itibaren Ankara’yı etkisi altına alan sağanak yağmurun sonucunda Oğuzlar Mahallesi 1388. Sokak üzerinde bulunan kanalizasyon çukurunda çökme meydana geldi. Çökmenin meydana gelmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve ASKİ çalışanları intikal etti. Polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği noktayı şerit gererek kapattı. Yolun araç trafiğine tamamen kapatılmasının ardından çöken kanalizasyon çukurunda çalışma yapan ASKİ işçileri çöken alanı toprakla doldurdu.

Musa Erdoğan

ANKARA