Başkent’te sanayi bölgesinde yangın

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Yenimahalle’de Yakacık’ta Hurdacılar Sanayi Sitesi içinde bulunan 2 atık kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler kısa sürede çevredeki otluk alana yayıldı. Kağıt depolarının içinden ardı ardına patlama sesleri duyuldu. Alandan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri alevlere müdahale etmekte güçlük yaşadı. Hızla yayılan alevlerin civardaki gecekondulara sıçrama ihtimaline karşı evler tahliye edildi. İtfaiye erlerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Caner Ünver - Derya Yetim

