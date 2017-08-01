Diğer
Kategoriler

Başkent’te sanayi sitesinde korkutan yangın

Ankara’da İskitler Oto Sanayi Sitesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 5 dükkan kül oldu, 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Başkentte sanayi sitesinde korkutan yangın

01 Ağustos 2017 09:05

Olay, sabah saatlerinde Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dışkapı’daki Ankara Adliyesi Ek Binası’nın arkasında bulunan bir oto tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dükkanın içindeki yağ, benzin, tiner gibi maddelerin tutuşmasıyla şiddetlenen yangın, önce dükkanda park halinde bulunan bir otomobile ardından da bitişiğindeki diğer dükkanlara sıçradı. Kısa süre içinde bölgeyi yoğun bir duman bulutu kapladı.

Alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar ilgililere ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında dükkanların boş olması sayesinde can kaybı veya yaralanma olmazken, 5 dükkan ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yanının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. 

Caner Ünver

Etiketler: Başkent, korkutan yangın, sanayi sitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!