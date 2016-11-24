İHA muhabirine yaşadığı dehşeti anlatan atık toplama görevlisi Mehmet Kocaboğa, hırsızlık yaparken yakalanan bir grup olarak nitelendirdiği saldırganların atık topladıkları sırada ansızın ellerinde sopalarla kendilerine vurmaya başladıklarını söyledi. Arabayı üzerlerine sürdüklerini de vurgulayan Kocaboğa kıl payı ölümden döndüğünü kaydetti.

Saldırganların hazırlıklı ve planlı geldiklerini ifade eden Kocaboğa, geldikleri aracın plakalarını söktüklerini hatta kaçmamaları için kamyonlarının anahtarını aldıklarını anlattı.

Bir gün hastanede bir hafta da evde yattığını ifade eden Kocaboğa, yetkililerin önlem almasını istedi. Kocaboğa, arkadaşı Gökhan Sarıkaya'nın da yaralandığını söyledi.

Uğur Kan Yüksek

