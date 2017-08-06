Başkent’te sel felaketi: Aniden bastıran sel Hatip Çayı'nı taşırdı

Ankara’nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti. Şiddetini giderek arttıran sağanak, Hatip Çayı’nın sularının yükselerek taşmasına neden oldu. Ankara-Samsun Karayolu’na taşan sel suları, trafiği olumsuz etkiledi. Yağmurun etkisiyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, her iki istikamette de trafik kazaları meydana geldi. Saatlerce trafiği aşmaya çalışan sürücüler, bir yandan da sel sularıyla uğraşmak zorunda kaldı. Bir anda yükselen sel sularının arasında kalan bazı otomobiller mahsur kaldı.

Özellikle Lalahan, Ortaköy, Gökçeyurdu Mahalleleri’nde yağmurun etkisiyle pek çok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Hatip Çayı’ndan taşan sel sularına maruz kalan bir pastanede büyük maddi hasar meydana geldi. Bir metreye kadar yükselen sel suları, pastanedeki pek çok malzemeyi sürükleyerek götürdü.

Pastanenin işletmecisi, “Akşam saat 20.00 sıralarında bir yağmur yağdı. Sonrasında da sel suları altında kaldı dükkanlar. Çok zararımız var, bütün makinelerimiz hasar gördü. Dükkanın üstündeki evde yaşayan bir ustamız mahsur kaldı. Perişan durumdayız, söyleyecek tek şey var, afet oldu” şeklinde konuştu.

Sele maruz kalan başka bir iş yerinin bahçesinde bulunan kümesteki güvercinler de, aniden bastıran selin etkisiyle boğularak telef oldu.

Caner Ünver