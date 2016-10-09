Ulaşım Daire Başkanlığı Zabıta Servis Araçları Karakol Amirliği tarafından yapılan denetimlerde, okul servis araçları, kurallara uygunluk yönünden denetleniyor. Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, öğrencilerin can ve mal emniyeti için servis araçlarının kurallara uygun olması gerektiğini belirtti. Denetimlerin rutin ve şikayete bağlı olarak yapıldığını kaydeden Durlanık, “Ankara genelinde okul servis araçlarına yönelik denetimlerimiz artarak devam ediyor. Kurallara uymayan servis araçlarıyla ilgili, zabıta ekiplerimiz tarafından yasal işlem yapılıyor” dedi.

Kurallara uymayan okul servis araçlarına, eksikliklerin giderilmesi için ihtar yapıldığını ve peşin para cezası uygulanabildiğini belirten Durlanık, eksikliklerin giderilmemesi halinde ise yaptırım tutanağıyla belediye encümenine sevk edilerek, para ve park cezaları uygulandığını söyledi. Okul servis araçları denetimlerinde velilerin de duyarlı olmaları gerektiğine dikkati çeken Mümtaz Durlanık, “Veliler, araçlarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri için rehber öğretmen olmasına, araçların, okul bahçesi içinde öğrencileri indirip bindirmesine, fiyat tarifesinin araçta görünür yerde asılı olmasına dikkat etsinler ve şikayetlerini, Alo 153 No'lu Mavi Masa hattına bildirsinler" dedi.

Mümtaz Durlanık, okul servis araçlarının uyması gereken kuralları da şöyle sıraladı: "Belediye çalışma ruhsatı olup olmadığı ve ruhsatında, okul ve işyerinin yazılı olması, okul taşıtı veya personel taşıtı olduğuna dair bilginin trafik ruhsatında işlenmiş olması, arka kısmında ‘Dur’ levhası, ’Okul Taşıtı’ yazısı ve şeridi bulunması, ‘Dur’ levhasının, öğrenci indirip-bindirme sırasında yanması, koltuk sayısına göre öğrenci taşınması, araç camlarının sabit olması, araç kapısının otomatik olup, içeriden sürücü tarafından açılması; fiyat tarifelerinin, aracın ön camının sağ üst kısmında bulunması, okul araçlarının 12 yaşından küçük olması, taşıma sırasında müzik çalınmaması, sürücünün kılık kıyafetinin düzgün olması, sigara içmemesi, araçların temiz olması ve camlarının kırık olmaması, her öğrenci için emniyet kemeri bulundurulması ve takılmasının sağlanması, ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri için rehber öğretmen bulundurulması, hızlı ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaması, ilk yardım çantası ve yangın söndürme cihazının bulundurulması, servis araçlarında kalorifer tesisatının çalışır durumda olması."