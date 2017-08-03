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Başkent’te silahlı çatışma: 1 yaralı

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Başkentte silahlı çatışma: 1 yaralı

03 Ağustos 2017 08:02
Başkent’te silahlı çatışma: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 22.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çukurambar Ufuk Üniversitesi Caddesi üzerindeki bir kafede oturan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahlarına sarıldı. Dakikalarca süren çatışmada kurşunların hedefi olan M.S. başından yaralandı. Şahsın kanlar içinde yerde kaldığını gören diğer gruptaki kişiler araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, zanlılarından Ö.B. ve E.Ş.'yi gözaltına aldı. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, 20’nin üzerinde boş kovan buldu. Kurşunların hedefi olan çevredeki iş yerlerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Caner Ünver

Etiketler: ankara, silahlı çatışma


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