Olay, saat 00.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mevlana Bulvarı üzerinde bulunan bir oto yıkama dükkanının eski sahipleri A.B. ve M.B., siyah bir araçla eski iş yerlerine gelip, dükkanın yeni sahiplerinin üzerine silahla ateş etti. İşyerinin yeni sahipleri Eyüp Y. ve Fırat Y.’nin de aynı şekilde karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine ambulanslarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan Eyüp Y. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Fırat Y. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, A.B. ve M.B. ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan biri ameliyata alınırken, 3’ünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Onur Emre Durak-Musa Erdoğan