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Başkent'te silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Başkentte silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

03 Kasım 2016 19:18

Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan Ekrem S. ile Fatih B. sokakta karşılaştı. Akraba oldukları öğrenilen ikili, burada bir süre tartıştıktan sonra sokakta bulunan Ekrem S.’ye ait olan ahıra girdi. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Ekrem S. yanında getirdiği silahla Fatih B.'ye ateş etmeye başladı. Ağır yaralanan Fatih B. can havliyle kendini sokağa attı. Durumu öğrenen Fatih B.'nin babası Fethi B. ile kardeşi Babaoğlan B. olay yerine geldi. Ekrem S. olay yerine gelen Fethi B. ile Babaoğlan B.'ye de ateş etmeye başladı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi intikal etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fethi B. ve Babaoğlan B. kaldırıldığı hastane de hayatını kaybederken, Fatih B.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili Ekrem S. gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Abdullah Sarıca
 

Etiketler: ankara, kavga


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