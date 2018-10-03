Başkentte silahlı kavga: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde bir otoparkta iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar kullanıldı. Kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ankara Valiliğinden 2 kişinin öldüğü olayla ilgili açıklama

Ankara Valililiği, 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın terör bağlantısı olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Ankara Valiliği, Şentepe Mahallesi'nde 2 kişinin öldüğü olayla ilgili bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 11.45 sularında Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'ndeki bir adresten gelen adam öldürme ve yaralama ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından henüz kimlikleri tespit edilemeyen 18-25 yaşlarında iki şahıs ölü olarak bulunmuş, olay yerine yaklaşık 500-600 metre mesafede bir kadının da ateşli silahla yaralandığı belirlenmiştir. Kendi imkanları ile Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettiği anlaşılan yaralı kadının tedavisi devam etmektedir" denildi.

Yapılan ilk tespitlere göre olayın bir terör bağlantısının bulunmadığının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.