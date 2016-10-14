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Başkent'te silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde iki akraba arasında bulunan husumet silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


14 Ekim 2016 14:38

Alınan bilgiye göre, olay Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi üzerinde Beştepe Anadolu Kız Lisesi ve Peyami Safa Anadolu Lisesi karşısında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup, sabah saat 09.35 sularında Eti Caddesi'nde karşı karşıya geldi. Araçtan inen A.A., yolda husumetli olduğu S.A, T.A. ve T.E.A’nın bulunduğu aracı bekledi. Olay yerine gelen bir başka araçta bulunan M.A. ise, elindeki pompalı tüfekle S.A. ve T.A’nın üzerine 9 el ateş açtı. Başından ve bacağından vurulan T.A. ağır yaralanırken, S.A. ise bacağından vuruldu. Kaçmaya çalışan T.A, A.A. tarafından yerde uzun bir süre tekmelendi. Siyah araçta bulunan T.E.A., ise araçla kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin korku dolu gözlerle izlediği olayda, park halindeki araçlar ve dükkan camları pompalı tüfekten çıkan saçmalardan zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.A. hayatını kaybederken, S.A. ve T.E.A. ise tedavi altına alındı.
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olay, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.  

Hamza Kabasakal

Etiketler: Başkent, silahlı saldırı


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