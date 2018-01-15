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Başkentte silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara’da husumetli olduğu şahısların silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Başkentte silahlı saldırı: 1 yaralı

15 Ocak 2018 22:50

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Uğur Akgündüz Sokağı'nda emlakçılık yapan Osman Ç., işyerinin önündeki 06 FA 2293 plakalı otomobilde otururken daha önceden aralarında husumet bulunan 4 kişi, başka bir araçla yanına gelerek pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Osman Ç. araçtan inerek kaçmaya çalışırken sol bacağından ve elinden yaralandı. Osman Ç.’yi kanlar içinde yerde gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Dükkanın önüne kanlar içinde yığılan Osman Ç., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Keçirören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulunurken, saldırganların yakalanması için de çalışma başlatıldı. 

Seyid Fatih Poyraz

Etiketler: Başkent, silahlı saldırı

 

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