Polatlı ve Haymana ilçelerinde başlayan soğan hasadında verimin bu sene yüksek olduğu, ancak soğan üreticisinin erkenci soğan diye tabir ettiği yazlık soğanlarda yaşanan hastalıkların, kışlık soğanlarda da olduğu öğrenildi. Hasadın ilk dönemlerinde kilosu 75 kuruş ve 1 TL arasında satılan soğan, tarlada 30 ve 50 kuruştan gidiyor. Haymana Ziraat Odası Başkanı ve Ankara Ziraat Odaları Koordinatörü Halil İbrahim Balıkçı yaptığı açıklama da şunları kaydetti: "Geçen sene soğanın para etmesiyle, çiftçimizin birçoğu kuru soğan ekimi yaptı. Rekolte yüksek olsa da, evdeki hesap bu sene çarşıya uymadı. Çiftçi ve alıcı arasında ciddi sıkıntılar var. Tüccar tarladan kuru soğanı 30 ve 50 kuruş arası alıyor. 75 ve 80 kuruştan Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yolluyor. Bu fiyatlar gerçekten çiftçinin maliyetini karşılamıyor. Tüccar burada kazanıyor, ancak çiftçi zarar ediyor. Bu sene Haymana’da 200 bin ton soğan üretimi oldu. Geçtiğimiz senelerde bu sayı 150 bin ton civarındaydı. Komşu ilçemiz Polatlı’da ise rekolte 2015 yılına göre yüzde 15 şekli ile düşük bir durumda, bazı bölgelerde soğanda hastalık var. Biz bunun ile ilgili de çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Ancak çiftçi bunu ne kadar dikkate alıyor, bunu değerlendirmek lazım."

"Pembe kök hastalığı bu sene çok görüldü"

Polatlı ve Haymana ilçelerinde soğandaki hastalık ile ilgili bilgi de veren Balıkçı, "Bu hastalık bilindiği gibi, toprak içerisinde başlar. Bu yüzden, bu hastalığa dayanıklı çeşitler seçilmeli ve ekim nöbetine başvurulmalıdır. Bunun ile ilgili de bu sene ciddi bir çalışma programı hazırlamayı düşünüyoruz. Çiftçi bilgilendirme toplantılarımızda buna özellikle dikkatimizi vereceğiz. Pembe kök hastalığı dünya genelinde görülen bir hastalıktır. Çiftçimizin sıkça rastladığı ancak, önemsemediği bir hastalık olduğunu bu sene de gördük. Bu hastalık aşırı yağıştan ötürü çıkan bir olaydır" şeklinde konuştu.

"Rusya pazarının etkisi olmadı"

Rusya ile ilişkilerin düzelmesinin soğan pazarını etkilemediğini vurgulayan, Başkan Balıkçı, "Çiftçi bu sene Rusya ile ilişkilerin düzelmesinden çok umutlu idi. Geçen sene biliyorsunuz, yaşanan sıkıntılardan dolayı ihracat olmadı. Geçen seneye göre bu sene, soğan daha kaliteli ve ihracata elverişli olduğunu düşünüyorum. Bu sene Rusya’dan beklediğimiz, bir ihracat isteği olmadığını söylemek isterim. Devletimizin çiftçilere verdiği destekleri biraz daha artırmasını umut ediyoruz. Ve çiftçiliğin daha da ileriye gitmesi için bunun gerekli olduğunu kaliteli bir üretim için Türkiye çiftçisinin beklentisi bu yöndedir" açıklamasında bulundu.

"Gençlere yönelik çiftçilik dersleri yapılmalı"

Köylerde çiftçiliğin 15-20 sene sonra çok fazla düşeceğini ve genç çiftçiye ihtiyacın olduğunu da belirten Balıkçı, konuya ilişkin şunları kaydetti: "Şunu iyi bilmemiz lazım. Türkiye’de çiftçiliği gençler yapmıyor. Bugün üretimi yapan, eski toprak dediğimiz büyüklerimiz yapıyor. Bu büyüklerimizin yaşı da, 60’ın üzerinde burada orta yaş da çok az çiftçi bulunuyor. Gelecekte üretim yapılabilmesi için genç kardeşlerimiz ile ilgili desteklemelerin artırılması ve bunun yanında devletimiz tarafından özel derslerin verilmesi gerektiğine inanıyorum."