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Başkent’te sokak ortasında bıçaklama

Ankara’da bir kadın tartıştığı eski sevgilisi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

Başkentte sokak ortasında bıçaklama

25 Kasım 2016 18:02

Olay, saat 15.10 sıralarında Gölbaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski sevgilisiyle sokak ortasında tartışan S.T (46), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu önce N.A’yı (34), sonra da kendisini elindeki bıçakla yaraladı. Boğazından aldığı bıçak darbesinin ardından koşarak olay yerinen ayrılan N.A, kanlar içinde Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü’ne sığındı. Yaralı kadına ilk yardımda bulanan emniyet güçleri, N.A’nın yarasına tampon yaptı. Olayın haber verilmesi üzerine Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü’ne gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla tedavi edilmek üzere, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Polis ekiplerinin olay hakkında yaptığı incelemelerin ardından N.A’nın eski sevgilisi S.T’den daha önce de şikayetçi olduğu belirlendi. Adam yaralama, tehdit gibi çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenilen S.T, suç aleti ile birlikte yaralı halde yakalandı. Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’nde tedavisi yapılan zanlı Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.  

Ayşe Üngör

Etiketler: ankara, bıçaklama


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