Başkent’te sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti

Başkent’te meydana gelen olayın nedeni henüz belirlenemezken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ismi belirlenemeyen şahıslar arasında kavga çıktığı görüldü. İki kişinin bir kişiye saldırıp öldüresiye darp ettikleri güvenlik kameralarına yansırken, dayak yiyen şahsın arkadaşı olduğu düşünülen bir kişinin ise elindeki pompalı silahla olay yerine geldiği ve arkadaşını darp eden kişilere adeta kurşun yağdırdığı görüldü. Darp edenlerden birinin vurularak yere yığıldığı görüldü. Darp edilen şahsın ise bir süre sonra ayağa kalkarak kendisini darp eden ve vurularak yere yığılan adamı defalarca yumrukladığı anlar görüntülere yansıdı. Elinde pompalı tüfek olan şahsın, arkadaşını darp eden ve kaçmaya çalışan diğer kişiyi pompalı tüfekle ateş ederek kovaladığı ve olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Vurularak yere yığılan şahsın yardımına ise çevredeki esnaf koştu. Esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı tedavisi için hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Seyid Fatih Poyraz

