Olay, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mevlana Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen sünnet düğününde, kimliği belirlemeyen 2 kişi tarafından davetlilerin üzerine ateş açıldı. Saldırganlar, yaşanan arbedenin ardından kırmızı renkli bir araçla olay yerinden kaçarken, Celal A., Soner Y., E.A. ve S.T. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Hızla yaralılara müdahalede bulunan sağlık ekipleri, yaralıları tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürdü. Celal A. ve Soner Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, hastane önünde güvenlik önlemi alırken, hastane önünde toplanan yakınlar da sinir krizleri geçirdi.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.

Caner Ünver - Onur Emre Durak