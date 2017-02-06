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Başkent’te şüpheli ölüm

Başkent’te bir hastanede depo sorumlusu olarak çalışan şahıs otomobilinde ölü bulundu.

Başkentte şüpheli ölüm

06 Şubat 2017 16:15

Olay, saat 14.30 sıralarında Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar, Gaziler Caddesi üzerinde park halinde olan 18 DA 331 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin arka camı kırılmak suretiyle şahsa ulaşan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde depo görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Mustafa Ciritçioğlu’nun (45) ilk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği belirtildi. Ciritçioğlu’nun kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.  

Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: ankara, şüpheli ölüm


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