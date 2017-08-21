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Başkent’te şüpheli valiz paniği

Başkent’in en işlek caddesindeki otobüs durağına bırakılan şüpheli valiz, polisi alarma geçirdi. Olay yerine jammer yerleştirip sinyal kesen bomba imha uzmanları, şüpheli valizi fünye ile patlattı.

Başkentte şüpheli valiz paniği

21 Ağustos 2017 11:20
Başkent’te şüpheli valiz paniği - Tıkla İzle

Olay, saat 09.00 sıralarında Kızılay’daki Ziya Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için Çankaya Belediyesi önündeki otobüs durağına gelen vatandaşlar, durağa bırakılan şüpheli valizi fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli valizin etrafına emniyet şeridi çekti ve caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, bomba imha uzmanlarından yardım talep etti. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, jammer yerleştirerek sinyal kesmesinin ardından valizi fünye ile patlattı. Fünye ile patlatılan valizin içi boş çıkarken, çevredeki vatandaşların olayı meraklı gözlerle izleyip kayda alması dikkat çekti. Kapatılan yolun tekrardan araç ve yaya trafiğine açılması ile birlikte durum normale döndü.

Abdullah Sarica - Burak Altun 


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