Diğer
Kategoriler

Başkentte Suriyeli kavgası

Ankara’da sokak ortasında Suriyeli göçmenlerin arasında çıkan kavga, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Başkentte Suriyeli kavgası

14 Temmuz 2017 07:26
Başkentte Suriyeli kavgası - Tıkla İzle

Olay, saat 01.30 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Örnek Mahallesi Hazım Körmükçü Sokak üzerinde aynı aileden oldukları belirtilen iki Suriyeli mültecinin arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Hızla şiddetlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer aile fertlerinin de olaya dahil olmasıyla birlikte kavga giderek şiddetlendi. Sokaktan gelen gürültüleri duyarak uyanan mahalle sakinleri, olayı polis ekiplerine bildirdi. Evinin penceresinden olayı takip eden bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere, kavga anı saniye saniye yansıdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın taraflarının polis aracının sokağa girmesinin ardından ara sokaklara doğru kaçtığı da görüntülere yansıdı. Kavgada şans eseri yaralanan olmazken, sokak üzerinde park halinde olan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.  

Caner Ünver - Musa Erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!