Başkent'te tarihi eser kaçakçılarına darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bazı kişilerin Konya'dan getirdikleri tarihi eserleri Ankara'da satmaya çalıştığı tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Anadolu Bulvarı Çamlıca Mahallesi'nde şüpheli otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 98 adet Roma-Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde Hristiyanlık'ta kutsal kabul edilen kişilerin ve dönem imparatorlarının betimlendiği sikkeler, 3 adet Bizans döneminde kullanılan özel gizli yazışmaların ve resmi evrak teminatını gösterir imza niteliği taşıyan kurşun mühür ile 1 adet Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen kolye ucu olmak üzere 105 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili Burhan A., Nedim K. ve Kerim K. gözaltına alındı.

Cem Geçim