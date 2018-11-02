Başkent'te tefeci operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Polatlı ilçesinde tefecilik yöntemiyle kredi kartlarından faiz karşılığında çekim yaparak mağdur vatandaşlar üzerinden haksız kazanç temin eden iş yerleri tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan iş yerlerine yasal izinler alındıktan sonra eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gösteriş amaçlı kurulan iş yerlerinde yapılan aramalarda ise mağdurlara ait 320 adet kredi kartı ve kredi kartlarından yapılan işlemlere ait dokümanlar, çok sayıda pos cihazı, ajanda, kaşe fatura ve mağdurlardan faizle kazanıldığı tespit edilen 100 bin TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Seyid Fatih Poyraz

