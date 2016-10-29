Polatlı İlçesi Kırevleri mevkinde yapılan kazı çalışması esnasında işçiler tarafından Sakarya Meydan Muhaberesi'nden kaldığı tahmin edilen top mermisi bulundu. Olay yerine gelen polis ekibi kır evlerinde oturan vatandaşları güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırdı. Topçu ve Füze Tugay'ı Komutanlığı'ndan gelen bomba imha ekibi bulunan top mermisini alarak güvenli bir yerde imha etti.

Uzmanlar paslanmış olduğu görülen top mermisinin 20 mm çapında ve Kurtuluş Savaşı yıllarından kaldığının tahmin edildiğini vurguladı.

Hamza Kabasakal

