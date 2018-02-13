Başkent’te trafik kazaları kameralara yansıdı

İlk kaza, Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde yol kenarında yürüyen yayaya bir anda hızla viraja giren otomobil çarptı. Aracın altında kalan talihsiz yaya ağır yaralandı.

Diğer bir kaza ise Etimesgut ilçesindeki Ahi Mesut Mahallesi’nde meydana geldi. Birbirini kesen iki sokakta seyreden araçların kavşak noktasına kontrolsüz girmeleri soncu kaza meydana geldi. İki araçta da ağır hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanmanın olmaması sevindiren husus oldu.

Caner Ünver