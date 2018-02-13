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Başkent’te trafik kazaları kameralara yansıdı

Ankara’da iki ayrı adreste meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kural ihlalleri soncu meydana geldiği anlaşılan kazalarda bir kişi ağır yaralandı.

Başkentte trafik kazaları kameralara yansıdı

13 Şubat 2018 06:51
Başkent’te trafik kazaları kameralara yansıdı - Tıkla İzle

İlk kaza, Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde yol kenarında yürüyen yayaya bir anda hızla viraja giren otomobil çarptı. Aracın altında kalan talihsiz yaya ağır yaralandı.
Diğer bir kaza ise Etimesgut ilçesindeki Ahi Mesut Mahallesi’nde meydana geldi. Birbirini kesen iki sokakta seyreden araçların kavşak noktasına kontrolsüz girmeleri soncu kaza meydana geldi. İki araçta da ağır hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanmanın olmaması sevindiren husus oldu. 

Caner Ünver

 

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