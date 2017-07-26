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Başkent’te trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’da kontrolden çıkarak yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Başkentte trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

26 Temmuz 2017 08:23
Başkent’te trafik kazası: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara-Eskişehir Karayolu üzerinde Eskişehir istikametinde seyreden 06 AC 6926 plakalı otomobil, sürücüsü Mehmet Yeniçeri’nin (35) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çayyolu köprülü kavşağının girişindeki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen otomobilin parçaları, metrelerce ileriye saçıldı.

Kazayı gören diğer sürücüler, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücünün yardımına koşan sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Yeniçeri’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için bulvar üzerinde trafik önlemleri aldı.

Kazadan haberdar olarak gelen şahsın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Sağlık ekipleri, sinir krizleri geçiren Yeniçeri’nin eşini güçlükle sakinleştirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerden sonra Yeniçeri’nin cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: ankara, kaza


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