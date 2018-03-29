Diğer
Kategoriler

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Ankara'da yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

29 Mart 2018 11:02
Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Tıkla İzle

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara çevreyolunda Keçiören'e seyir halinde olan 74 BK 085 plakalı otomobil, Bağlum köprüsü bağlantı yolunda viraja girerken yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun ortasında bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü ve arka koltukta oturan bir vatandaşı yaptıkları ilk müdahaleden sonra Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti. Aracın ön koltuğunda oturan bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik polisleri ise çevreyolundan Bağlum köprüsüne bağlanan yolda trafiği bir süre tek şeritten verdi. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili araştırmaları sürüyor.  

Seyid Fatih Poyraz - Emre Yüzügüldü

Etiketler: ankara, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç