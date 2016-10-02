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Başkent’te trafik kazası: 1 ölü

Ankara’da aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Başkentte trafik kazası: 1 ölü

02 Ekim 2016 08:11

Kaza, gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Anadolu Bulvarı üzerinde Yenimahalle’den Çankaya istikametine doğru seyretmekte olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen 06 ROL 88 plakalı araç, sürücüsü Met C.’nin (31) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan yön tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen aracın parçaları yol üzerine savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, şoför Mert C.’yi aracın içinden çıkardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri nabzı atmayan Mert C.’ye olay yerinde bir süre kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Tedavi edilmek üzere Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Mert C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Caner Ünver - Onur Emre Durak

Etiketler: Başkent, Mert C, trafik kazası


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